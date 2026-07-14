PinkPantheress heeft volgens Deadline haar eerste filmrol te pakken. De Britse zangeres en muziekproducer maakt volgens het vakblad haar opwachting in de aankomende film van Daniel Kwan en Daniel Scheinert.

Over de nieuwe film van het regisseursduo, bekend als de Daniels, is weinig bekend. Wel is duidelijk dat Matt Damon en Sandra Oh er rollen in spelen. Het is de bedoeling dat de film in november 2027 verschijnt. Het is de eerste film van de Daniels sinds Everything Everywhere All at Once.

De 25-jarige PinkPantheress, echte naam Victoria Walker, brak een paar jaar geleden door. Haar eerste hit scoorde ze met Boy's a Liar Pt. 2 met Ice Spice in 2023. Dit jaar werd haar nummer Stateside met Zara Larsson in verschillende landen een hit. Bij de uitreiking van de Grammy's werd ze dit jaar twee keer genomineerd.