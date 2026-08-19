Netflix lanceert in oktober nieuwe docu over Michael Schumacher

Netflix zendt vanaf 2 oktober een nieuwe documentaire uit over Formule 1-coureur Michael Schumacher. Dat werd bekendgemaakt via de Duitstalige socialemediakanalen van de streamingdienst. In de documentaire Schumacher '94 - The Birth of a Legend staat Schumacher in het jaar 1994 centraal, het jaar waarin de Duitser zijn eerste wereldtitel veroverde.

Schumachers vrouw Corinna was bij de productie betrokken. Zij spreekt ook in de documentaire, net als voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, voormalig teamleider van Benetton Flavio Briatore en voormalig coureur David Coulthard.

Het is niet de eerste documentaire over de zevenvoudig wereldkampioen op Netflix. In 2021 verscheen al de film Schumacher op de streamingdienst.

De nu 57-jarige Schumacher liep in 2013 ernstig hersenletsel op bij een skiongeluk. Hij wordt sindsdien afgeschermd door zijn familie en is niet meer in het openbaar verschenen.