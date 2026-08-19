Sandra Bullock deelt zeldzame foto's van gezin

Sandra Bullock heeft op Instagram zeldzame foto's gedeeld van haar kinderen Louis (16) en Laila (12). Ze plaatste een aantal foto's van het gezin rondom hun ranch in de staat Wyoming. De 62-jarige actrice deelt nauwelijks beelden van haar geadopteerde kinderen. Ze wil ze naar eigen zeggen beschermen tegen de druk van roem en de paparazzi, en koos er daarom lange tijd voor om nauwelijks foto's of details te delen.

De actrice deelde verder een foto van een bezoek van het gezin aan de graven van haar ouders, Helga Meyer en John Wilson Bullock. Ook staat haar zus Gesine Bullock-Prado op de foto's. Verder was acteur Jason Bateman op een van de foto's te zien met zijn vrouw Amanda Anka. Bij het bijschrift schreef Bullock: "Vrienden, familie, plezier, visjes, huisdieren en werk".

Met dat laatste verwees ze naar haar aanstaande film Practical Magic 2, die in september in de bioscopen verschijnt. Zo gaf ze een kijkje achter de schermen en deelde ze foto's van een scène met actrice Joey King, die de dochter van Bullock speelt. Bullock maakte in april haar debuut op Instagram. Dat zou volgens Amerikaanse media zijn om Practical Magic 2 te promoten.