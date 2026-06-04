Netflix heeft de productie van de historische film over de Carthaagse generaal Hannibal voorlopig stilgelegd. Volgens Variety zijn oplopende budgettaire zorgen de reden voor de beslissing. In de film zou Denzel Washington de hoofdrol vertolken.

De opnames van de speelfilm stonden gepland voor later dit jaar in Italië. Volgens het vakblad moeten de 71-jarige Washington en regisseur Antoine Fuqua eerst met Netflix om tafel om een oplossing te vinden voor de budgetproblemen voordat het project verder kan.

Fuqua en Washington werkten in het verleden onder meer samen aan de films Training Day en The Equalizer 3. De nog titelloze Hannibal-film wordt de zesde samenwerking tussen de regisseur en acteur. Het project richt zich op de belangrijkste veldslagen die Hannibal voerde tegen de Romeinse Republiek tijdens de Tweede Punische Oorlog (218-201 v.Chr.).