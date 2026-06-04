Tom de Nooijer, tot voor kort presentator bij de omroep Ongehoord Nederland, wordt waarschijnlijk wethouder in zijn woonplaats Oldebroek. Hij is oprichter en leider van de grootste partij in die gemeente, de lokale partij Christelijk Verbond Oldebroek (CVO). Die heeft een coalitieakkoord gesloten met de SGP en Algemeen Belang Oldebroek. Het CVO meldt donderdag dat De Nooijer wordt voorgedragen als wethouder en dat de andere partijen daarmee hebben ingestemd.

Het is nog niet bekend wat de partijen hebben afgesproken. Rutger van den Noort, oprichter van de conservatieve beweging De Nederlandse Leeuw, begeleidde als formateur de vorming van een college. Eerder was de Haagse politicus Richard de Mos informateur.

De Nooijer kwam in 2018 in de gemeenteraad van Oldebroek namens de lokale SGP. Toen de partij hem niet op de kandidatenlijst voor 2022 zette, splitste De Nooijer zich af en richtte hij het CVO op. Dat kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart ruim 32 procent van de stemmen, goed voor zeven van de negentien raadszetels.