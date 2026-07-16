Netflix registreert recordaantal kijkuren in eerste helft 2026

Netflix heeft het afgelopen halfjaar een recordaantal kijkuren geregistreerd. Nog nooit keken abonnees de eerste zes maanden van het jaar zo lang naar content op de streamingdienst. Het gaat om in totaal meer dan 97 miljard uur, maakte het Amerikaanse bedrijf donderdagavond bekend.

Meer dan een derde van alles wat is bekeken, is niet-Engelstalig. Uit een rapport van Netflix blijkt dat het voornamelijk gaat om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. De meest bekeken film was War Machine, met 147 miljoen views. Daarna volgen The Rip (136 miljoen views) en Swapped (131 miljoen views) op gepaste afstand. Ook de animatiefilm KPop Demon Hunters, die vorig jaar juni in première ging, werd in de eerste helft van dit jaar met 130 miljoen views nog goed bekeken.

Bij de series was His & Hers het populairst met 104 miljoen views. Het vierde seizoen van Bridgerton volgt kort daarop met 100 miljoen views. Op ruime afstand staat I Will Find You met 64 miljoen views op de derde plek.

Van eigen bodem was de Nederlandse dramaserie Amsterdam Empire een van de populairste titels. De misdaadserie, met in de hoofdrol Jacob Derwig, Famke Janssen en Elise Schaap, trok sinds de première in oktober in de eerste helft van dit jaar 2 miljoen views. Bij de films was iHostage, over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam, het best bekeken met 5 miljoen views. Deze film kwam in april vorig jaar uit.