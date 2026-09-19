Netflix-serie Sweet Magnolias na vijf seizoenen voorbij

Netflix stopt na vijf seizoenen met de serie Sweet Magnolias. Volgens entertainmentwebsite Deadline zijn de makers nu bezig met een nieuw project genaamd Ladies of the House.

Het vijfde seizoen van Sweet Magnolias, gebaseerd op de boeken van Sherryl Woods, ging drie maanden geleden in première. JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott en Heather Headley spelen de hoofdrollen van drie vriendinnen die elkaar door dik en dun steunen. De eerste reeks van de dramaserie verscheen in 2020.

Sheryl J. Anderson en Garcia Swisher produceren nu het nieuwe Ladies of the House, gebaseerd op een roman van Lauren Edmondson. Mogelijk gaat Garcia Swisher hierin ook acteren. Deze serie draait om een familie met een eigen wijnmakerij. Wanneer de eigenaar plotseling overlijdt, moeten zijn weduwe en hun twee volwassen dochters met elkaar uitvechten hoe het verder moet.