Vrouwen-Bundesliga vanaf 2027 onafhankelijk van mannencompetitie

FRANKFURT (ANP) - De Duitse vrouwenvoetbalcompetitie wordt vanaf het seizoen 2027/2028 organisatorisch onafhankelijk van de mannencompetitie. Daarvoor heeft de Duitse voetbalbond (DFB) vrijdag in een buitengewone vergadering toestemming gegeven.

De clubs besloten in december 2025 om zich af te splitsen van de mannen (de Bundesliga) en door te gaan onder de organisatie Frauen-Bundesliga FBL. De DFB heeft de rechten voor de competitie voor een periode van zeven jaar (tot 2034) verpacht aan de FBL. Het nieuwe model is in de basisbeginselen vergelijkbaar met de verhouding tussen de DFB en de Bundesliga, aldus de Duitse voetbalbond.

De bond verwacht een verbetering in de samenwerking tussen competitie en nationale elftallen. Zo verplicht de FBL clubs om spelers af te staan voor het nationale elftal en nationale jeugdelftallen. In ruil daarvoor betaalt de DFB de FBL 1,4 miljoen euro per jaar, met een bonus bij grote toernooien. Ook wordt er vanuit de DFB geïnvesteerd in de jeugdopleiding van de FBL-clubs.