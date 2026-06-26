Netflix stopt na één seizoen met muziekshow Building the Band

Het muziekprogramma Building the Band van Netflix, waarin de overleden zanger Liam Payne een van zijn laatste televisieoptredens maakte, krijgt geen tweede seizoen. Dat bevestigde Netflix aan Deadline.

In Building the Band streden vijftig zangers om een plek in een nieuwe muziekgroep, zonder elkaar vooraf te kunnen zien. Payne trad op als mentor en jurylid naast Nicole Scherzinger en Kelly Rowland.

De opnames van de liveshows vonden eind augustus 2024 plaats in Manchester. Twee maanden later kwam Payne op 31-jarige leeftijd om het leven na een val van een hotelbalkon in Buenos Aires. Netflix besloot destijds na overleg met zijn familie de serie alsnog uit te brengen en droeg het programma op aan zijn nagedachtenis.