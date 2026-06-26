Middenvelder Timber traint aangepast bij het Nederlands elftal

KANSAS CITY (ANP) - Quinten Timber heeft niet de volledige training met het Nederlands elftal afgewerkt. De middenvelder liep eerder dit WK tijdens een training een hersenschudding op en miste daardoor de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Na overleg met de medische staf is besloten om hem af en toe een aangepast programma te laten afwerken.

De bedoeling is dat Timber zaterdag en zondag weer volledig traint met Oranje, dat zondagmiddag naar Mexico vliegt voor het duel in de zestiende finale met Marokko in het Monterrey Stadium.

Oranje plaatste zich in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag met een zege op Tunesië voor de knock-outfase. Zoals gebruikelijk op de dag na een wedstrijd op een eindtoernooi, werkten de elf basisspelers een hersteltraining af op hometrainers aan de rand van het veld. De vijf spelers die tegen Tunesië invielen, trainden samen met de internationals die niet in actie kwamen.

De wedstrijd tegen Marokko wordt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag gespeeld. De winnaar speelt in de achtste finale tegen Canada of Zuid-Afrika.