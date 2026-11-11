Netflix gaat de comedyspecial van Russell Brand niet van het streamingplatform halen. Dat meldt onder meer het vakblad Deadline. De special Russell Brand: Re:Birth uit 2018 leidde onlangs tot discussie nadat de Britse komiek schuldig werd bevonden aan verkrachting en aanranding.

Tijdens de voorstelling in het Hackney Empire in Londen maakte Brand een reeks grappen over zijn seksuele escapades en expliciete opmerkingen over hoe hij zijn eerste kind had verwekt met zijn vrouw, Laura.

"Wij geven prioriteit aan keuzevrijheid en controle voor onze leden", laat Netflix weten in een verklaring. De aflevering zal echter niet meer verschijnen in de kijkaanbevelingen van Netflix en komt ook niet naar voren wanneer op Brands naam wordt gezocht. Wel is de special te vinden via de zoekresultaten op Google.

Brand werd vorige week schuldig bevonden aan verkrachting en drie gevallen van seksuele aanranding. De komiek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en zes maanden.