ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Winkelketen Zeeman roept verschillende artikelen terug omdat ze onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Het gaat om speelgoedautootjes en een kinderhemdje.

Bij de speelgoedauto's, plastic politie- en brandweerwagentjes en ambulances, kan een onderdeel loskomen dat klein genoeg is voor kinderen om in te slikken, meldt Zeeman. Bij het hemdje gaat het om de schouderbandjes die los kunnen laten bij de maten 92 en 98/104.

Het kledingstuk met de naam Romy Active Romance is verkocht van 31 augustus tot en met 26 oktober van dit jaar. De autootjes lagen in de winkel tussen 10 oktober vorig jaar en 5 november 2026. Zeeman adviseert klanten de artikelen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug of mogen een vervangend product kiezen.