Netflix heeft de rechter gevraagd de smaadzaak van Tyra Banks over de documentaireserie Reality Check: Inside America's Next Top Model te verwerpen. Volgens Netflix is Banks, die jarenlang presentatrice en jurylid van het programma was, vooral ontevreden over de manier waarop haar interview is gemonteerd en leveren dergelijke redactionele keuzes geen smaad op, zo meldt Variety.

Banks spande de zaak eerder dit jaar aan omdat ze vindt dat Netflix haar in de documentaire in een slecht daglicht stelt. Van haar drieënhalf uur durende interview werden volgens haar slechts zestien minuten gebruikt. De serie blikt terug op America's Next Top Model en besteedt aandacht aan controversiële momenten uit het programma en negatieve ervaringen van oud-deelnemers en juryleden met Banks.

Dat Banks het niet eens is met de manier waarop ze in de documentaire wordt neergezet, betekent volgens Netflix niet dat sprake is van smaad. "Banks begrijpt redactionele vrijheid als geen ander", stelt de streamingdienst volgens Variety in de rechtbankstukken. "Ze bedacht, presenteerde en produceerde 24 seizoenen lang, waarbij ze precies dezelfde redactionele beslissingen nam als waar ze nu kritiek op heeft."

Banks eist een schadevergoeding van Netflix, onder meer vanwege inkomsten die ze naar eigen zeggen door de documentaire in de toekomst zal mislopen.