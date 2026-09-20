New Found Glory-gitarist Chad Gilbert (45) overleden

Chad Gilbert, gitarist van de Amerikaanse rockband New Found Glory, is zondag op 45-jarige leeftijd overleden. De band maakte het nieuws bekend op sociale media. Eerder dit jaar werd bekend dat de gitarist kanker had.

Volgens de band is Gilbert vredig overleden in zijn slaap in het bijzijn van vrienden en familie. "We zijn verslagen en geschrokken door hoe snel hij ons heeft verlaten, maar tegelijkertijd zo dankbaar voor hoe vredig en soepel het is gegaan."

"Zijn gitaarspel, songwriting, humor en tomeloze gedrevenheid hebben New Found Glory bijna drie decennia lang mede vormgegeven", schrijft de band. "Zijn invloed zal altijd deel uitmaken van New Found Glory en zijn geest zal voelbaar zijn op elk podium waar we staan en bij elke noot die we spelen."

New Found Glory werd in 1997 opgericht. De band is vooral bekend van nummers als My Friends Over You, Hit or Miss, All Downhill from Here en Head on Collision.