Persvereniging: in water geduwde journalist verdient compensatie

De Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag, moet hiervoor gecompenseerd worden. Dat stelt de Buitenlandse Persvereniging in Nederland (BPV-FPA) in een brief die zij naar de politie en burgemeester van Den Haag heeft gestuurd. BPV-FPA ondersteunt buitenlandse correspondenten die in Nederland werken. Ook eist de organisatie dat het incident wordt onderzocht, dat zij een schriftelijke verklaring hierover ontvangt en dat de politie formele excuses aanbiedt.

De vereniging meldt dat de getroffen fotojournalist Nacho Calonge nog last heeft aan zijn been na de val en "mentaal last heeft na de gebeurtenis". Calonge werkt als freelance correspondent. "Zijn materiaal is kapot en daardoor kan hij zijn werk niet meer uitvoeren. Als freelancer is dit extra heftig. Geen camera is geen inkomen", zegt de voorzitter van BPV-FPA Imane Rachidi. "Daarnaast baart het ons ook zorgen dat Calonge niet door een agent uit het water werd geholpen." Op beelden is te zien hoe andere journalisten hem uit het water halen.

"We erkennen dat de politie tijdens een gewelddadige demonstratie onder moeilijke omstandigheden opereerde", aldus Rachidi. "Dat kan echter geen rechtvaardiging zijn voor het onnodige gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist die zijn professionele werkzaamheden uitvoert." De Spanjaard had zich kenbaar gemaakt als journalist en droeg een politieperskaart.

De vereniging heeft de brief naar eigen zeggen zondagochtend vroeg gestuurd, maar nog geen antwoord ontvangen.