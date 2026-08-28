New Wave geeft nog een optreden en breekt record in Ziggo Dome

New Wave geeft op 27 april 2027 een extra optreden in de Ziggo Dome, heeft concertorganisator MOJO vrijdag bekendgemaakt. Daarmee komt het hiphopcollectief op acht shows op rij in de Amsterdamse concertzaal en dat is volgens de Ziggo Dome een nieuw record.

De concertreeks loopt van 20 tot en met 27 april en wordt op Koningsdag afgesloten met een speciale Kingsday Special. New Wave neemt het record over van de Bankzitters, die in februari 2027 zeven keer achter elkaar in de Ziggo Dome staan. Alle zeven optredens van de YouTube-formatie zijn inmiddels uitverkocht.

New Wave, met artiesten als Ronnie Flex, Frenna, Lil Kleine en Jonna Fraser, stond afgelopen februari al vijf keer voor een uitverkochte Ziggo Dome en was deze zomer headliner op Lowlands. Het collectief ontstond in 2015 tijdens een schrijverskamp op Schiermonnikoog en bracht hits uit als Drank & Drugs, No Go Zone en Investeren in de Liefde. Het album New Wave won de Popprijs en is inmiddels ruim 345 miljoen keer gestreamd.