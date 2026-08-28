Ajax tegen Atalanta in Conference League, Twente treft Freiburg

MONACO (ANP) - Ajax speelt in het hoofdtoernooi van de Conference League tegen onder meer het Italiaanse Atalanta en Getafe uit Spanje. FC Twente ontmoet onder meer SC Freiburg. Dat wees de loting in Monaco vrijdag uit.
Ajax speelt thuis tegen Atalanta, Getafe en FC Thun uit Zwitserland. De Amsterdammers reizen af naar het Deense FC Midtjylland, het Belgische Sint-Truiden en Hajduk Split uit Kroatië.
FC Twente ontvangt het Cypriotische FC Pafos, het Kazachse Kairat Almaty en FC Thun. De formatie uit Enschede speelt uit bij het Duitse SC Freiburg, Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Deense Aarhus GF.
15 oktober
Ajax plaatste zich donderdag voor het hoofdtoernooi door het Zwitserse FC Sion in de play-offs uit te schakelen. FC Twente was te sterk voor het Azerbeidzjaanse FK Qarabağ, nadat de ploeg uit Enschede eerder was gestrand in de kwalificaties voor de Europa League.
De eerste wedstrijden van Ajax en FC Twente in de Conference League zijn op 15 oktober. Het speelschema wordt later bekend.