New Wave kondigt vijfde show aan voor reeks in Ziggo Dome in 2027

New Wave heeft nog een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks in de Ziggo Dome volgend jaar april. De formatie staat ook op zaterdag 24 april op het podium, werd woensdag bekendgemaakt. Daarmee komt het totale aantal shows vooralsnog op vijf.

Eerder had de groep, met onder anderen Ronnie Flex, Jonna Fraser, Lil' Kleine en Lijpe in de gelederen, al concerten aangekondigd voor 20, 21, 22 en 23 april. De kaartverkoop voor alle optredens start vrijdag 28 augustus via organisator MOJO.

New Wave ontstond in 2015 en won dat jaar de Edison Popprijs. Veel artiesten binnen de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. De formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in tien jaar weer samen.