FIFA: alle gekwalificeerde landen zijn bij WK vrouwen onder 20

ZÜRICH (ANP) - Alle landen die zich hebben gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen onder 20 in september zullen aan het toernooi meedoen. Dat meldt een woordvoerder van wereldvoetbalbond FIFA woensdag aan het ANP. Dat zou betekenen dat de boycot door de Europese voetbalbond UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is.

Eerder op woensdag meldden diverse media op basis van anonieme bronnen dat de UEFA op het punt stond om de boycot in te trekken, omdat de FIFA toezeggingen had gedaan rond het omstreden, en inmiddels ingetrokken, investeringsplan rond het WK. De UEFA wilde niet alleen dat dat plan van tafel ging, maar ook dat de FIFA zou beloven in de toekomst niet met vergelijkbare voorstellen te komen.