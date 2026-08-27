New Wave voegt vijfde concert toe aan reeks in Ziggo Dome

New Wave heeft wederom een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks in de Ziggo Dome volgend voorjaar. De formatie staat ook op zondag 25 april op het Amsterdamse podium, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend. Daarmee komt het totale aantal shows vooralsnog op zes.

Eerder had de groep, waarvan onder anderen Ronnie Flex, Jonna Fraser, Lil' Kleine en Frenna deel uitmaken, al concerten aangekondigd voor 20, 21, 22, 23 en 24 april. De kaartverkoop voor alle optredens begint vrijdag 28 augustus.

New Wave ontstond in 2015 en won dat jaar de Edison Popprijs. Veel artiesten binnen de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. De formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in tien jaar weer samen.