Nieuwe serie Pro Deo met Tjitske Reidinga in première op NFF

De nieuwe dramaserie Pro Deo met Tjitske Reidinga in de hoofdrol gaat op 27 september in première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. De eerste twee afleveringen worden daar vertoond. BNNVARA maakte donderdag ook bekend dat de serie vanaf 4 november op NPO 1 te zien is.

De achtdelige serie draait om sociaal advocaat Alex Sterkenburg, gespeeld door Reidinga, en haar kleine advocatenkantoor. Een belangrijke verhaallijn draait om de zestienjarige Dylan (Brandon River Coene), die wordt verdacht van een dodelijke mishandeling. Sterkenburg neemt zijn verdediging op zich, terwijl haar kantoor zelf kampt met financiële problemen en hoge werkdruk.

Naast Reidinga spelen onder anderen Annet Malherbe, Ramsey Nasr, Madina Rashidi en Edwin Jonker mee. De serie, van de makers van Oogappels, wordt geregisseerd door Will Koopman en Norbert ter Hall.