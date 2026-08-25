New Wave volgend jaar weer naar Ziggo Dome

De formatie New Wave geeft volgend jaar opnieuw concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het collectief treedt op 20 en 21 april op onder de noemer New Wave All Stars, meldt MOJO.

De groep belooft een nieuwe show met oude hits, maar ook "nieuw materiaal en gastartiesten". De ticketverkoop gaat vrijdag van start.

New Wave ontstond in 2015 toen een groep jonge rappers, zangers en producers zich een week opsloot in een huis op Schiermonnikoog om muziek te maken.

Het hiphopcollectief stond dit jaar al vijf keer in de Ziggo Dome. Afgelopen weekend stond New Wave ook op het hoofdpodium van Lowlands en Pukkelpop.