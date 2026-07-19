NFF-oprichter Jos Stelling veroordeelt selectiesysteem Kalveren

De manier waarop nu de voorselectie plaatsvindt van films die kans maken op Gouden Kalveren druist in tegen de basisgedachte van het Nederlands Film Festival. Dat zegt regisseur Jos Stelling, die het festival in 1981 oprichtte, tegen het ANP. Hij reageert hiermee op de commotie over het feit dat veel grote publieksfilms geen kans maken op prijzen.

Hitfilms als Champagne, PAAZ en Amsterdamned II zijn afgevallen in de voorselectie. Deze voorselectie wordt gemaakt door een aantal leden van de Dutch Academy for Film, oftewel filmmakers zelf.

"Je moet niet alleen maar collega's laten beslissen over andere collega's", zegt Jos Stelling. "De gedachte van het festival was ooit om alle Nederlandse films te tonen die in het afgelopen jaar waren uitgebracht. We wilden met het publiek het gevoel van trots delen over wat we hadden gemaakt. Nu is het festival overgenomen door de televisiemensen."

Mensen uitsluiten

Stelling vindt het gek dat er überhaupt een voorselectie wordt gemaakt voordat de nominaties van de Gouden Kalveren worden gekozen. "Tot een paar jaar geleden bepaalde een jury de winnaars, net zoals dat bijvoorbeeld in Cannes gebeurt", legt hij uit. "Daar zaten ook wel vakbroeders in, maar uit meerdere disciplines. En ook mensen buiten de filmwereld: een schilder, of een politicus met verstand van zaken."

De oprichter denkt dat het Nederlands Film Festival bij zichzelf te rade moet gaan of de nieuwe opzet wel werkt. "Er zijn nu veel mensen boos, en dat snap ik: goede makers uitsluiten van de prijzen kan en mag nooit de bedoeling zijn."

Zorgvuldig proces

Stelling is niet de enige met kritiek op het selectiesysteem. Ook actrice Gaite Jansen en regisseurs Martin Koolhoven en Tim Kamps deelden op sociale media al hun onvrede. Een selectiecommissie met leden van de DAFF maakt een voorselectie van speelfilms en documentaires die kans maken op de Kalveren, daarna mogen de leden van de DAFF hun stemmen uitbrengen voor de nominaties.

Het Nederlands Film Festival (NFF) en de DAFF lieten eerder deze week weten volledig achter dit "zorgvuldige proces" te staan. Beide organisaties zeggen te "begrijpen dat het voor makers en betrokkenen teleurstellend is wanneer een film niet wordt geselecteerd voor competitie. Tegelijkertijd vraagt een competitie met een groot aantal inzendingen om het maken van keuzes."

Het proces wordt later dit jaar, na de uitreiking van de Kalveren, geëvalueerd.