Stijve dans prinselijk paar wekt verbazing op sociale media

Prins Albert en prinses Charlène hebben zaterdagavond in Monaco het jaarlijkse benefiet van het Rode Kruis bijgewoond. De twee openden het bal met een dans, is te zien op beelden van het Franse blad Point de Vue op Instagram. Veel volgers maken zich in de reacties echter zorgen om het stel, dat stijfjes heen en weer wiegt.

De twee namen een nogal kille en afstandelijke houding aan op de dansvloer, wat verbazing wekte bij velen. "Ik denk dat ik nog nooit een koppel met minder chemie heb gezien", schrijft iemand. Anderen schrijven dat het "pijnlijk om te zien" is en dat met name Charlène er "ongelukkig" uitziet. "Heel droevig om te zien."

Het gala van het Rode Kruis wordt jaarlijks bijgewoond door het prinselijk paar. De eerste editie vond plaats in 1948 en werd in het leven geroepen door de toenmalige vorst Louis II.