Niall Horan moet optreden verplaatsen vanwege storm

Het concert dat Niall Horan zaterdag in Pennsylvania zou geven, wordt verplaatst. Dat meldt de voormalige One Direction-zanger met zijn collega Thomas Rhett op Instagram. De reden is een grote storm die zaterdag over het Hersheypark Stadium trekt, waar de twee mannen zaterdag zouden optreden. Het is de bedoeling dat het concert zondag wordt ingehaald.

"We hebben deze ochtend met ons team en een aantal meteorologen gezeten", zegt Horan in een video die hij op Instagram deelt. "Het is vanavond slecht weer en een onweersbui trekt over het stadion. We kunnen niet anders besluiten dan het concert te verplaatsen."

De zanger beklemtoont dat hij het liever niet had gedaan. "Maar we houden van jullie, en jullie veiligheid is onze grootste zorg." Fans kunnen er ook voor kiezen de kaartjes terug te geven en dan het geld retour te krijgen.