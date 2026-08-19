Niall Horan vraagt fans om hulp bij samenstellen setlist

Niall Horan laat zijn fans meebeslissen over de samenstelling van de setlist voor zijn aankomende tournee. De Ierse zanger doet via Instagram een oproep om aan te geven welke nummers zijn fans tijdens de concerten graag willen horen.

"Ik ben bijna klaar met de tour setlist", schrijft de 32-jarige zanger op Instagram over zijn aankomende Dinner Party-tour. "Maar het is met vier albums zoveel moeilijker geworden, dus ik heb jullie hulp nodig." Fans kunnen door op een link te klikken hun favoriete twintig nummers doorgeven, waarna Horan bepaalt welke daarvan tijdens het optreden worden gezongen.

De tour volgt op zijn gelijknamige vierde studioalbum Dinner Party, dat in juni uitkwam. De zanger staat met zijn concertreeks op 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook geeft het voormalig One Direction-lid optredens in onder andere Londen, Parijs, Dublin, Melbourne en Los Angeles.