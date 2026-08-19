Ajax-trainer Míchel hamert op scherpte voor uitduel met FC Sion

AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez van Ajax hamert op scherpte bij zijn spelers in aanloop naar het eerste duel met FC Sion in de play-offs om een ticket voor de Conference League. "We weten dat we geen moment kunnen verslappen", zei de Spaanse coach een dag voor het duel van donderdag in Zwitserland.

Míchel wil eenzelfde scenario als afgelopen zondag vermijden. Ajax gaf thuis tegen sc Heerenveen een voorsprong van twee doelpunten weg en speelde na een tegenvallende tweede helft met 2-2 gelijk. "We moeten constanter zijn in onze keuzes, vooral in de omschakeling", zei Míchel op de clubsite. "We weten dat in Europa fouten nog sneller worden afgestraft; de details moeten dus kloppen."

De trainer noemde FC Sion een ploeg die over "veel energie en duelkracht" beschikt. "Ze verdedigen compact en zoeken snel de diepte zodra ze de bal veroveren. In de omschakeling hebben ze voorin een paar spelers die echt gevaarlijk kunnen zijn."

Dies Janse

Dies Janse, die onlangs terugkeerde van een blessure, zit opnieuw bij de selectie. De verdediger speelde vorige week in Ierland twintig minuten tegen Shelbourne en kwam maandag een helft in actie voor de beloftenploeg tegen FC Emmen. "Hij heeft maandagavond ritme op kunnen doen bij Jong Ajax. Ik ben blij dat hij ook weer is aangesloten", aldus de Spanjaard.

Míchel mist onder anderen Daley Blind en Maher Carrizo, die dinsdag nog apart trainden. Youri Regeer, die eveneens de groepstraining miste, reisde wel mee naar Zwitserland. Ko Itakura en Don-Angelo Konadu ontbreken. Zij lijken dicht bij een transfer. Josip Šutalo sloot wel aan bij de selectie voor het duel met FC Sion.

De wedstrijd begint donderdag om 20.15 uur.