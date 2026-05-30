Niall Horan worstelt nog dagelijks met overlijden Liam Payne

Niall Horan worstelt nog dagelijks met het overlijden van zijn voormalige One Direction-bandlid Liam Payne. In een interview in de Telegraaf-bijlage Vrij noemt de Ierse zanger het verlies van Payne, die in 2024 op 31-jarige leeftijd overleed, "heel zwaar" en "verdrietig".

"Ik worstel er nog elke dag mee", zegt Horan. "Op het moment dat ik het nieuws hoorde, zat ik in een soort langdurige shock." Volgens de zanger werd hij daarna voortdurend aan Payne herinnerd. "Een lange periode had ik bijvoorbeeld veel flashbacks naar allerlei momenten. Ik ging mezelf ook van alles afvragen. Zoals: heb ik dingen gemist?"

Horan noemt het overlijden van Payne ook confronterend. "Onze carrières zijn op een vergelijkbare manier begonnen en hebben een soortgelijke hectische route genomen. We waren ook even oud. Dus ja, het blijft nog altijd vreselijk." Payne overleed in oktober 2024 na een val van een balkon in het Argentijnse Buenos Aires. In zijn lichaam werden meerdere soorten drugs aangetroffen.

De zanger zegt nog contact te hebben met zijn voormalige bandleden. "Ik heb Louis onlangs nog gezien en ik ga zeker nog een concert van Harry proberen mee te pakken. En als een van de jongens mij een bericht stuurt om naar mijn show te komen, zeg ik natuurlijk ja."

Op 5 juni verschijnt Horans vierde studioalbum Dinner Party, waarop ook een nummer staat dat hij schreef naar aanleiding van het overlijden van Payne. In oktober geeft Horan twee concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome.