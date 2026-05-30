Lucasfilm herdenkt overleden Star Wars-editor Marcia Lucas

Lucasfilm staat stil bij het overlijden van Marcia Lucas, de editor die onder meer heeft gewerkt aan de eerste Star Wars-film A New Hope uit 1977. Zaterdag werd bekend dat Lucas, de ex-vrouw van Star Wars-bedenker George Lucas, op 80-jarige leeftijd is overleden.

Marcia Lucas was een van de drie editors die een Oscar kregen voor het montagewerk aan Star Wars: A New Hope. Lucasfilm is dan ook "diepbedroefd" door het nieuws van haar overlijden, deelt het bedrijf in een verklaring. "Lucasfilm rouwt samen met de internationale filmwereld om het overlijden van Marcia Lucas."

Naast haar werk aan A New Hope was Marcia Lucas ook betrokken bij andere Star Wars-films, waaronder The Empire Strikes Back (1980) en Return of the Jedi (1983). Volgens de verklaring heeft Lucas ooit tegen een journalist gezegd dat ze dol was op monteren. "Ik heb het aangeboren vermogen om goed materiaal nog beter te maken, en slecht materiaal redelijk te maken."