Nicholas Hoult maakt zijn opwachting in het tweede seizoen van de Harry Potter-serie van HBO. De acteur is gecast in de rol van professor Gilderoy Lockhart, maakte HBO bekend.

Lockhart is een belangrijk personage in het tweede boek van schrijfster J.K. Rowling. Hij werd in de tweede film Harry Potter and the Chamber of Secrets uit 2002 gespeeld door Kenneth Branagh.

Het nieuws komt nog voor de première van het eerste seizoen aan het einde van het jaar. Naar verwachting beginnen de opnames voor de tweede reeks in het najaar.

Hoult is onder meer bekend van zijn rol als Lex Luthor in Superman. Hij keert terug in deze rol in de aankomende film Man of Tomorrow.