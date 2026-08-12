Maarten van der Weijden begint volgende week opnieuw aan een lange zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De olympisch kampioen van 2008 wil in totaal 270 kilometer afleggen in zes dagen tijd. Volgens de Brabander wordt het zijn langste en laatste grote zwemtocht.

De 45-jarige Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, zette zich na zijn zwemcarrière veelvuldig in om geld op te halen voor kankeronderzoek. Sinds de oprichting van zijn stichting Maarten van der Weijden Foundation haalde hij bijna 18 miljoen euro op. Hij deed dat onder andere door in 2019 onder grote belangstelling de Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Een jaar eerder deed hij ook al een poging, maar die moest hij voortijdig staken door ziekte.

De opbrengst van de nieuwe tocht van Van der Weijden gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Hij begint maandag in zijn woonplaats Vught en zwemt via 22 steden naar Utrecht. Hij doet onder meer Den Bosch, Tilburg, Gouda en Woerden aan.

"Ik had niet alleen het geluk om te herstellen van kanker, maar ook dat ik geen blijvende schade heb overgehouden aan de behandelingen. Veel kinderen hebben dat geluk niet, terwijl zij nog een heel leven voor zich hebben", zegt Van der Weijden. "Daarom is het zo belangrijk om meer onderzoek te doen naar de bijwerkingen van de behandeling van kanker bij kinderen, zowel direct als op de lange termijn. Ik ga daarom nog één keer een grote zwemtocht maken om hiervoor geld in te zamelen."

De tocht van Van der Weijden zal live te volgen zijn via een livestream en sociale media.