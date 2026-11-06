Het nieuwe SBS6-programma Sing With Me trekt volgens Nick Schilder "een heel ander soort talent" aan. "Het gaat meer om het plezier van het samen zingen en het is iets minder competitie", aldus de zanger. "Het kan wel dat iemand zoveel indruk maakt dat we wel een nieuwe ster ontdekken. Dat lijkt ons alleen maar leuk. Maar in de basis ligt de nadruk gewoon op samenwerken en in harmonie zingen", vertelt hij.

In het programma zingen muzikale talenten een lied, dat wordt aanschouwd door Schilder, Davina Michelle, Waylon en Yves Berendse. Wanneer een artiest begint mee te zingen, ontstaat een spontaan duet. Indien er een tweede artiest aanhaakt, beslist het talent met welke artiest hij kans gaat maken op een plek in de finale. Schilder vertelt dat het concept hem erg aanstond en noemt het vernieuwend. "Het is ook een beetje wat we nodig hebben in deze tijd, denk ik. Harmonie creëren, samenwerken, versterken en proberen een talent naar een hoger plan te tillen doordat je gaat meezingen. Niet door het te overspoelen met verbeterpunten."

De voorbereiding op Sing With Me omschrijft de zanger als een monsterproject. "Wij hebben ieder tachtig nummers ingestudeerd en dan ook van alle nummers de lead, de tweede en de derde stem." Het instuderen van de muziek deed Schilder voornamelijk door afspeellijsten op te zetten in de auto. Ook kregen de artiesten tijdens de opnames hulp van "spiekbriefjes" op de autocue.

Objectiviteit

Schilder probeerde zich tijdens de optredens niet te laten leiden door welk nummer een kandidaat zong. "Dan komt er soms een nummer dat ik bijvoorbeeld al vaker heb gezongen. En dan denk ik: ik wil bijspringen. Maar dat is de veilige weg." Ook als er liedjes worden gezongen die volgens hem buiten zijn comfortzone liggen, wil hij objectief blijven. "Ik probeer echt te luisteren naar de artiest. Iemand zet zijn eerste stap op zo'n podium en die schrijft eigenlijk een eerste of een nieuw hoofdstuk in zijn of haar verhaal als artiest." Vervolgens stelt de zanger zich de vraag of hij daarvan deel wil uitmaken of niet.

Verder benadrukt hij de ontspannen sfeer die er tussen hem en zijn collega's hing. "Ik heb erg veel gelachen met die gasten. Yves en Waylon zijn gewoon stapelgek en Davina is one of the guys." Wel benoemt hij een onvermijdelijke concurrentie tussen de vier artiesten. "Het blijft een competitie, dus uiteindelijk is het toch mooi als jij de winnaar aflevert."

Sing With Me, gepresenteerd door Jaap Reesema, is vanaf vrijdag wekelijks te zien op SBS6.