Prins William geeft in de komende editie van het Britse tijdschrift Country Life, waarvan hij gastredacteur is, zijn persoonlijke gedachten over zijn openbare rol en een kijkje in zijn privéleven. Zo vertelt de troonopvolger dat hij af en toe naar de kroeg gaat voor een pint cider met ijs, melden Britse media.

De oudste zoon van koning Charles werkte de afgelopen zes maanden met redacteuren aan een speciaal jubileumnummer van driehonderd pagina's. Hij zal ook de cover sieren van het blad, dat op 11 november uitkomt.

Als koninklijk gastredacteur stapt William in de voetsporen van zijn vader, zijn stiefmoeder koningin Camilla en zijn tante prinses Anne. De uitgave van Camilla, ter gelegenheid van haar 75e verjaardag, werd in 2022 het bestverkochte nummer van Country Life. De koning was, als prins van Wales, twee keer gastredacteur: in 2013 en 2018.