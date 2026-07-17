Nick Schilder sluit muzikale hereniging met Simon niet uit

Nick Schilder sluit een muzikale hereniging met Simon Keizer niet uit. De 41-jarige zanger zegt in een interview met TikTok-kanaal AXEDLife dat hij daar nu geen plannen voor heeft, maar dat hij niets wil uitsluiten.

"Voor nu heb ik heel veel plezier met wat ik aan het doen ben", zegt Schilder over zijn solocarrière. "Als ik nu naar de komende jaren kijk, dan kan ik niet zeggen: er zit iets aan te komen." Toch wil de zanger een terugkeer van Nick & Simon niet definitief uitsluiten. "Ik heb heel veel bands gevolgd in het verleden die zeiden: nee, nooit meer. Je weet het gewoon niet."

Schilder vertelt verder dat de band met Keizer goed is. Wel spreken de twee elkaar minder vaak sinds ze niet meer samen muziek maken. "De gemene deler van samen muziek maken valt weg. Je spreekt elkaar veel minder. Minder dan ik eigenlijk zou willen."

Nick & Simon maakten in 2022 bekend na zeventien jaar als duo uit elkaar te gaan. Sindsdien richt Schilder zich op zijn solocarrière.