Oscarwinnares en Home Alone 2-actrice Brenda Fricker overleden

De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC vrijdag. Fricker was onder meer bekend van haar rol als Pigeon Lady in Home Alone 2: Lost in New York uit 1992. Ook won ze een Oscar voor haar rol als Mrs. Brown in de film My Left Foot uit 1989.

Fricker speelde in My Left Foot de moeder van Daniel Day-Lewis en kreeg hiervoor een Academy Award voor beste vrouwelijke bijrol. Ze was de eerste Ierse actrice die een Oscar won. Verder was Fricker onder meer te zien in de BBC-serie Casualty, waarin ze van 1986 tot 2010 meespeelde.

In een verklaring laat haar agent weten dat "de wereld armer is zonder haar" en dat hij het een eer vond om met de actrice te werken. "Ze zal altijd een plek in mijn hart hebben en in dat van zovelen film- en tv-fans over de hele wereld."