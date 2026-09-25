Nick Schilder wil alleen 'supergoede plaat' met Armin van Buuren

Sinds Nick Schilder heeft getekend bij het platenlabel van Armin van Buuren, ligt een eventuele samenwerking tussen de twee artiesten voor de hand. Die komt er echter alleen als zij "een supergoede plaat" kunnen afleveren, zei Schilder vrijdag op radiozender SLAM!

"Dat zou me heel vet lijken. Ik ben groot fan", bekende Schilder over een eventuele samenwerking met Van Buuren. "We hebben wel eens aan iets gewerkt, maar daar waren we allebei heel kritisch op, want we willen niet iets uitbrengen omdat ik bij Armada Music zit", zei hij tegen dj's Jarno van der Wielen en Jesper Kleynen.

Volgens Schilder, die onlangs zijn nieuwe nummer Smile uitbracht, is er een demo van een nummer van hem en Van Buuren. "Maar die is naar een andere artiest gegaan, omdat we toch niet helemaal tevreden waren. Het ligt best wel voor de hand, en mensen verwachten het ook wel dat er een keer iets samen uitgebracht wordt. Maar we willen dat de reden is dat het echt een supergoede plaat is en hem daarom willen uitbrengen."