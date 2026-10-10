Nico Dijkshoorn is vrijdag aangereden door een fatbike in het centrum van Amsterdam. "Ik moet zeggen: het deed veel met me", schrijft de dichter en muzikant op zijn Substack-pagina. De fietser kwam volgens hem met minstens 50 kilometer per uur op hem af.

"Het gebeurt je als 60-plusser niet veel meer dat je opeens met je beentjes omhoog en je jas half over je hoofd midden op straat ligt", aldus de 66-jarige Dijkshoorn. Dat hij erbij lag als "een stokoude man" hielp niet. "Mijn spierwitte haar zal mee hebben geholpen, maar van alle kanten kwamen er bezorgde, hele lieve mensen aan mij vragen of het ging. Dat wist ik nog niet. Het stond bijna haaks op de krankzinnige manier waarop de fietser reageerde. Het kwam erop neer dat ik de kanker kon krijgen."

"Ik heb geleerd dat je af en toe op je rug moet vallen om te voelen waar het allemaal echt om gaat", vervolgt Dijkshoorn. "Gezondheid, mededogen en merken hoe broos het allemaal is."