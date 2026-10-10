Miljuschka Witzenhausen worstelt met haar mentale gezondheid. "Er zijn dagen dat ik liever niet zou willen bestaan", schrijft de 41-jarige presentatrice in een openhartige Instagram-post ter gelegenheid van World Mental Health Day.

"Het is doodeng om dit te delen en ben misselijk terwijl ik dit schrijf. Maar het voelt oneerlijk om niet te doen", begint Witzenhausen. "Ik struggle hier al lang mee en heb me er wel een paar keer een beetje over uitgelaten in interviews. Alleen is het ook iets wat ik snel verberg. Waar ik me voor schaam. Want wat heb ik nou te klagen. En wat zullen mensen wel niet van mij denken als moeder zijnde."

Witzenhausen vindt het echter belangrijk om zich uit te spreken. "Dit hardop zeggen voor zoveel mensen is verschrikkelijk kwetsbaar. Want het zorgt er misschien voor dat je als onberekenbaar, labiel en onbetrouwbaar wordt gezien. Dit kan gevolgen hebben op heel veel vlakken. Zakelijk, relationeel en (voor mij het belangrijkste) hoe ik word gezien als moeder."

De presentatrice heeft al op vele manieren hulp gezocht en zal dat ook blijven zoeken, vervolgt ze. "Want dat zorgt iedere keer voor een stapje in de goede richting. Ook al voelt het vaak als drie stappen terug en een vooruit. Maar de grootste stap is denk ik het durven erkennen en delen. Want schaamte verdwijnt pas als je het deelt."