Nicolas Cage kijkt ernaar uit wat Ryan Gosling met de rol van Ghost Rider gaat doen, het personage dat hij in de gelijknamige film uit 2007 en het vervolg uit 2012 speelde. Gosling kruipt binnenkort in de huid van de stuntmotorcoureur die een pact met de duivel sluit. De film met hem in de hoofdrol moet eind juli 2028 in première gaan.

"Ryan gaat zijn ding doen en ik kijk ernaar uit om het te zien", zei Cage tegen The Hollywood Reporter tijdens de première van zijn nieuwe film Madden. "Ryan weet hoe ik over hem denk als acteur. We hebben goede gesprekken gehad en we blijven contact houden. Ik was blij voor hem en heb hem geluk gewenst met zijn avonturen en ik kijk ernaar uit om de film te zien."

Cage was in Ghost Rider te zien naast Eva Mendes, de vrouw van Gosling. Zij moedigde haar echtgenoot ook aan om het personage in de nieuwe film te spelen. Gosling zei eerder al dat het iemand was die hij "al een hele tijd" wilde spelen. Naast Gosling zou Heated Rivalry-acteur Connor Storrie in gesprek zijn om de schurk in de film te spelen.