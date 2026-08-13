Voordat Nicole Kidman op redelijk jonge leeftijd trouwde met de vijf jaar oudere Tom Cruise, werd ze door mensen gewaarschuwd dat het huwelijk met de filmster mogelijk haar carrière kon kosten. Toch gaf zij daar op dat moment niets om, zegt de actrice in een interview met de Britse editie van het tijdschrift Vogue.

"Ik was heel jong getrouwd. Ik was een jaar of 23 en deze grote filmster was ineens mijn echtgenoot", zegt de nu 59-jarige Kidman over Tom Cruise, met wie ze van 1990 tot 2001 getrouwd was. "Maar het leek gewoon zo natuurlijk. We waren dolverliefd, zo simpel was het. Ik weet nog dat mensen tegen me zeiden dat het echt mijn carrière zou schaden. Maar ik zei: 'Het maakt me niet uit. Ik ben verliefd. Ik wil getrouwd zijn.' Maar toen was ik alleen nog maar zijn 'vrouw' en kregen ze toch gelijk."

Veel gaf Kidman daar echter niet om, zegt ze. "Ik dacht: 'Nou en? Mocht ik niet trouwen met de man van wie ik hou? Natuurlijk gooi ik daarvoor mijn carrière weg, maakt mij niet uit.'" Uiteindelijk maakte het inderdaad ook niet uit, want na haar huwelijk met Cruise won de actrice onder meer een Oscar voor haar rol in The Hours uit 2002. Later werd ze met haar rollen in nog drie films genomineerd voor een Academy Award. In 2024 speelde ze de hoofdrol in de thriller Babygirl, van de Nederlandse regisseur Halina Reijn.