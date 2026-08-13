DUBLIN (ANP) - Trainer Míchel Sánchez van Ajax was na het gelijkspel tegen Shelbourne (2-2) niet tevreden over zijn ploeg. "We kwamen hier om te winnen en dat is niet gelukt", zei hij.

Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 in Dublin. "Het was lastig om ruimte te maken tegen een ploeg die zo verdedigend speelt", zei Míchel voor de camera van Ziggo Sport. "Vooral in de tweede helft hebben we vijftig procent van de duels verloren. We moeten intelligenter zijn. Mentaal was het ook niet top."

Het Zwitserse Sion is de tegenstander van Ajax in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League.