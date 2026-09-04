Nicole Kidman had graag rol gespeeld in Dune-films

Nicole Kidman had graag een rol willen spelen in de sciencefiction Dune-films van regisseur Denis Villeneuve. De 59-jarige actrice is naar eigen zeggen "geobsedeerd" door de filmreeks, maar Villeneuve heeft haar nooit gevraagd. Dat vertelt Kidman in een gesprek met Sandra Bullock voor Vogue.

"Ik zou dolgraag in het vervolg van Dune willen spelen. Ik ben een 'Dunie'. Ik ben geobsedeerd door Dune", aldus Kidman. Op de vraag van Bullock waarom ze niet in de films zit, antwoordt ze: "Omdat Denis me nooit ergens voor vraagt. Het is verschrikkelijk."

Toch twijfelt Kidman of ze daadwerkelijk een rol zou willen. "Eigenlijk wil ik er niet in spelen, omdat ik er gewoon naar wil kunnen kijken."

De derde en laatste Dune-film van Villeneuve verschijnt in december.