Videoland komt met een serie over de weg van Roxy Dekker naar de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de streamingdienst vrijdagochtend bekendgemaakt. Dekker staat in april 2027 met haar show in het Amsterdamse stadion.

De serie geeft fans "een unieke blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen op de grootste shows uit haar carrière". De 21-jarige zangeres kondigde donderdag het optreden aan. Ze is de eerste Nederlandse zangeres die met een soloshow in het stadion staat.

"Het is een mooie kans om mee te schrijven aan een hoofdstuk in de carrière van een van de grootste artiesten van dit moment", laat Peter Lubbers, directeur content van RTL en Videoland, weten.

De serie is vanaf het najaar te streamen bij Videoland. Het is nog niet duidelijk hoe de serie toewerkt naar het optreden, dat pas in april plaatsvindt.