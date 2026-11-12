Nicole Kidman krijgt ereprijs bij César Awards

Nicole Kidman krijgt tijdens de uitreiking van de 52e César Awards, de belangrijkste filmprijzen in Frankrijk, een ereprijs. De organisatie achter de uitreiking van de prijs maakte de onderscheiding donderdag bekend, samen met de Franse zender Canal+. Volgens beide partijen eert de prijs een actrice en producent die zich bij de keuze van haar werk nooit heeft laten leiden door haar roem.

De 59-jarige actrice brak internationaal door met haar rol in de horrorfilm Dead Calm over een getrouwd stel dat een schipbreukeling aan boord neemt. Daarna speelde ze hoofdrollen in Moulin Rouge!, Eyes Wide Shut, The Others en Dogville. In 2003 won ze een Oscar voor beste actrice voor haar rol als Virginia Woolf in The Hours. In 2024 won ze de Volpi Cup voor beste actrice op het filmfestival van Venetië voor Babygirl, die door Halina Reijn is geregisseerd.

Naast haar acteerwerk is Kidman ook werkzaam als producent. Zo richtte ze Blossom Films op, het bedrijf achter series als Big Little Lies, The Undoing en Nine Perfect Strangers. In deze series speelde ze zelf ook de hoofdrol. Verder zet Kidman zich als goodwillambassadeur voor de Verenigde Naties in.

De ereprijs werd eerder toegekend aan Jim Carrey (2026), Julia Roberts (2025), Christopher Nolan (2024), David Fincher (2023), Cate Blanchett (2022), Robert Redford (2019) en George Clooney (2017). Kidman zal de prijs op donderdag 25 februari 2027 in het Olympia Theatre in Parijs in ontvangst nemen.