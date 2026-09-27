Nicole Scherzinger treedt met brandwond op been op in Amsterdam

Nicole Scherzinger gaat ondanks een verbrand been door met haar tournee met de Pussycat Dolls. De zangeres deelde in haar Instagram Stories een foto van haar been, waarop de verwondingen die ze door kokend water heeft opgelopen te zien zijn. Zondagavond staat de zangeres samen met Ashley Roberts en Kimberly Wyatt op het podium in de Ziggo Dome in Amsterdam.

"Er gaat niets boven kokend water dat op je been valt, een uur voordat je moet optreden - maar de show must go on", schreef de zangeres in haar bericht. Daaruit blijkt ook dat ze haar blessure al voor de show van de Pussycat Dolls in Duitsland opliep. "Dank aan Düsseldorf om me op de been te houden. Zie jullie snel Amsterdam", aldus Scherzinger.

De Pussycat Dolls, bekend van nummers als Don't Cha en Beep, begonnen deze maand aan het Europese deel van hun reünietour.