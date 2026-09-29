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Nienke Plas heeft jurkenstress voor Gouden Kalveren Gala

29 sep , 13:35Entertainment
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Nienke Plas zit behoorlijk in de stress omdat ze nog geen outfit heeft voor het Gouden Kalveren Gala van vrijdag. De actrice bestelde online twee jurken, maar die komen niet op tijd aan. "Dus paniek...!!!", schrijft ze op Instagram.
"Wat gaan we nou aandoen tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren?? Ik zit hele dagen in het theater ter voorbereiding eerste try-out", aldus Plas, die vrijdag kans maakt om in de prijzen te vallen. Ze is genomineerd voor haar rol in Treat Her Like A Lady in de categorie Beste Hoofdrol.
De actrice vraagt nu haar volgers om hulp. "Dus ben of ken jij een jurk die om mijn lijf zou staan op het grootste NL filmfestival as vrijdag. Slide in de DM", besluit ze.
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