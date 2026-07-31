Nieuw album Charli xcx direct op derde plek in Album Top 100

Charli xcx komt met Music, Fashion, Film binnen op de derde plaats in de Album Top 100. Het nieuwste album van de Britse zangeres debuteert een week na de release in de Nederlandse hitlijst, meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag.
Het is voor Charli xcx de hoogste notering in de Album Top 100 ooit. Hoewel BRAT 69 weken staande hield in de lijst, behaalde het populaire album nooit de top drie. You seem pretty sad for a girl so in love van Olivia Rodrigo pakt deze week de koppositie terug, na enkele weken op de tweede en derde plek. Vorige week stond Daughter from Hell van Gracie Abrams vlak na de release nog bovenaan, maar haar album gleed na een vliegende start af naar de dertiende plek. The Rolling Stones behouden met Foreign Tongues de tweede plaats.
De rest van de top tien blijft grotendeels onveranderd. Het nieuwe album van The Strokes komt verderop in de lijst een week na de release binnen op de achttiende plek. Ook voor deze artiest is het hun hoogste notering in de albumlijst ooit. Reality Awaits is het zevende studioalbum van de band. Tyla komt met haar recent uitgebrachte A*Pop binnen op de 64e plek.
Album Top 100 week 31
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
2. (2) The Rolling Stones - Foreign Tongues
3. (2) Charli xcx - Music, Fashion, Film
4. (4) Michael Jackson - Thriller
5. (5) Bruno Mars - The Romantic
6. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE
7. (7) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
8. (8) SIENNA SPIRO - Visitor
9. (11) Fleetwood Mac - Rumours
10. (10) Olivia Dean - The Art of Loving