Zangeres Patti Smith ontmoet paus Leo in Vaticaan

Patti Smith heeft vrijdag paus Leo XIV ontmoet tijdens een audiëntie in het Vaticaan. Op beelden die het Vaticaan heeft gedeeld, is te zien hoe de Amerikaanse zangeres de paus begroet.

De 79-jarige Smith en paus Leo XIV komen allebei oorspronkelijk uit Chicago. Het is niet de eerste keer dat de zangeres een paus ontmoet. Ze heeft meerdere ontmoetingen gehad met paus Franciscus, onder meer tijdens een algemene audiëntie in 2013 en een optreden voor de paus een jaar later.

Smith was al in de buurt van het Vaticaan. Op 27 juli trad ze op in Rome en twee dagen later stond ze op het podium in Milaan. Ze is onder meer bekend van de hit Because the Night.