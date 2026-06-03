Nieuw album Paul McCartney inspireert Taylor Swift

Taylor Swift is gek op het nieuwe album van Paul McCartney. De zangeres zegt op Instagram "altijd weer geïnspireerd" door de voormalig Beatle te zijn en noemt hem een "voor eeuwig uitzonderlijk artiest".

Swift deelde bij haar post een link naar een bericht van McCartney waarin hij zijn vorige week verschenen album The Boys of Dungeon Lane promootte. Het is het eerste soloalbum van de 83-jarige McCartney in ruim vijf jaar.

De twee supersterren zijn al langer bewonderaars van elkaar. Zo speelden ze samen in 2015 tijdens het jubileum van het Amerikaanse programma Saturday Night Live. Ook onthulde McCartney in 2020 in een gezamenlijk interview dat hij van plan was om Swift uit te nodigen als gastartiest tijdens zijn headlineshow op het Britse festival Glastonbury. Dat ging door corona echter niet door. Zij kon later niet bij het ingehaalde optreden zijn omdat ze druk was met haar eigen tour.