Zangeres Cassie Ventura, die vorig jaar centraal stond in de veelbesproken beschuldigingen en mishandelingszaak rond haar ex-partner Sean 'Diddy' Combs, woont niet langer in de Verenigde Staten. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Volgens een verklaring die de 39-jarige Ventura onlangs indiende in een lopende rechtszaak tegen voormalig escort Clayton Howard, resideert de zangeres "buiten de Verenigde Staten". Ook wordt vermeld dat ze "geen intentie heeft om terug te keren". Waar Ventura momenteel woont, is niet bekend.

Howard spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen zowel Combs als Ventura. Hij beweert dat zij hem zouden hebben gedrogeerd, gemanipuleerd en getraumatiseerd. Van Ventura eist de man alleen een schadevergoeding en geen strafrechtelijke vervolging.

Eerder dat jaar getuigde Ventura tijdens de behandeling van de zaak tegen Combs dat ze was mishandeld en van hem moest deelnemen aan 'freak-offs'. Ze zei dat ze daarbij onder andere seksuele handelingen moest verrichten met mannelijke sekswerkers.

De zangeres is sinds 2019 getrouwd met Alex Fine. Het stel heeft samen drie kinderen.